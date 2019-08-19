Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 0,96 1,02 -5,88
GSD Holding 0,80 0,83 -3,61
TAV Havalimanları 22,94 23,36 -1,80
Sasa Polyester 5,92 6,00 -1,33
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 1,64 -1,22
Ford Otosan 59,70 60,25 -0,91
Koç Holding 17,87 18,01 -0,78
Otokar 128,90 129,80 -0,69
Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 1,46 -0,68
Galatasaray Sportif 1,50 1,51 -0,66
Netaş Telekom. 6,50 6,54 -0,61
Bim Mağazalar 49,80 50,10 -0,60
Yataş 5,58 5,61 -0,53
Enerjisa Enerji 5,94 5,97 -0,50
Tofaş Oto. Fab. 18,79 18,85 -0,32
Anadolu Grubu Holding 13,25 13,29 -0,30
Alarko Holding 3,75 3,76 -0,27
İndeks Bilgisayar 7,95 7,97 -0,25
Ülker Bisküvi 17,09 17,12 -0,18
İskenderun Demir Çelik 6,00 6,01 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor
Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:26:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]