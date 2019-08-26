Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 13,17 13,59 -3,09 Parsan 13,88 14,28 -2,80 Galatasaray Sportif 1,49 1,53 -2,61 Mavi Giyim 36,30 37,22 -2,47 Sabancı Holding 8,63 8,83 -2,27 Anadolu Grubu Holding 12,40 12,66 -2,05 Ülker Bisküvi 17,12 17,47 -2,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 2,51 -1,99 Garanti Bankası 8,87 9,05 -1,99 Koç Holding 17,54 17,88 -1,90 Anadolu Efes 24,12 24,58 -1,87 Tofaş Oto. Fab. 17,49 17,80 -1,74 Ford Otosan 58,00 59,00 -1,69 Coca Cola İçecek 35,10 35,70 -1,68 Akbank 6,84 6,95 -1,58 Otokar 126,00 128,00 -1,56 Turkcell 12,39 12,58 -1,51 Kardemir (D) 2,01 2,04 -1,47 Bim Mağazalar 48,80 49,52 -1,45 Türk Traktör 36,48 37,00 -1,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)