Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|35,24
|36,60
|-3,72
|Tukaş
|4,21
|4,32
|-2,55
|Tüpraş
|131,40
|134,70
|-2,45
|Mavi Giyim
|36,18
|36,98
|-2,16
|Coca Cola İçecek
|34,62
|35,32
|-1,98
|Turkcell
|12,11
|12,33
|-1,78
|Türk Telekom
|5,28
|5,37
|-1,68
|Ege Endüstri
|468,90
|475,00
|-1,28
|Özderici GMYO
|0,79
|0,80
|-1,25
|Ereğli Demir Çelik
|6,35
|6,43
|-1,24
|İndeks Bilgisayar
|7,18
|7,27
|-1,24
|Ülker Bisküvi
|16,99
|17,20
|-1,22
|İş Bankası (C)
|5,46
|5,52
|-1,09
|Garanti Bankası
|8,91
|9,00
|-1,00
|Tekfen Holding
|21,44
|21,64
|-0,92
|Şok Marketler
|10,74
|10,84
|-0,92
|Otokar
|127,00
|128,00
|-0,78
|Netaş Telekom.
|6,49
|6,54
|-0,76
|Göltaş Çimento
|10,11
|10,18
|-0,69
|Enerjisa Enerji
|5,84
|5,88
|-0,68