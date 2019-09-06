Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|1,92
|-3,65
|İş GMYO
|0,89
|0,92
|-3,26
|MLP Sağlık
|13,81
|14,15
|-2,40
|Aksa Enerji
|2,65
|2,71
|-2,21
|Anadolu Grubu Holding
|13,79
|14,10
|-2,20
|İndeks Bilgisayar
|7,35
|7,51
|-2,13
|Şekerbank
|0,95
|0,97
|-2,06
|Tüpraş
|129,50
|132,00
|-1,89
|İş Bankası (C)
|5,89
|6,00
|-1,83
|Yataş
|6,03
|6,14
|-1,79
|İş Fin.Kir.
|2,21
|2,25
|-1,78
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,68
|1,71
|-1,75
|Turkcell
|13,02
|13,25
|-1,74
|Garanti Bankası
|9,25
|9,41
|-1,70
|ICBC Turkey Bank
|3,56
|3,62
|-1,66
|Akbank
|7,17
|7,29
|-1,65
|Koç Holding
|18,08
|18,38
|-1,63
|Koza Altın
|63,50
|64,55
|-1,63
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|1,24
|-1,61
|Coca Cola İçecek
|37,26
|37,84
|-1,53