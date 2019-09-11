Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,00 1,03 -2,91
Şok Marketler 10,61 10,88 -2,48
Galatasaray Sportif 1,69 1,73 -2,31
Beşiktaş Futbol Yat. 1,80 1,83 -1,64
Parsan 13,96 14,15 -1,34
Anadolu Efes 23,58 23,90 -1,34
Kardemir (D) 2,27 2,30 -1,30
Bim Mağazalar 48,00 48,62 -1,28
Hektaş 15,54 15,72 -1,15
GSD Holding 0,94 0,95 -1,05
Çelebi 97,50 98,45 -0,96
Özderici GMYO 1,07 1,08 -0,93
Türk Hava Yolları 12,09 12,20 -0,90
Vestel 11,20 11,30 -0,88
TAV Havalimanları 23,80 24,00 -0,83
Gentaş 1,43 1,44 -0,69
Tüpraş 132,60 133,40 -0,60
Ege Endüstri 477,70 479,90 -0,46
Alarko GMYO 44,72 44,90 -0,40
Otokar 130,90 131,40 -0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:35 Kaynak: AA
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