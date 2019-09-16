Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 8,76 9,08 -3,52 Pegasus 60,30 61,70 -2,27 Odaş Elektrik 1,73 1,77 -2,26 Türk Hava Yolları 12,09 12,34 -2,03 Petkim 3,59 3,66 -1,91 MLP Sağlık 14,51 14,76 -1,69 Beşiktaş Futbol Yat. 1,79 1,82 -1,65 Tekfen Holding 20,60 20,88 -1,34 İş Fin.Kir. 2,24 2,27 -1,32 Anadolu Grubu Holding 14,58 14,77 -1,29 Akbank 7,57 7,66 -1,17 Garanti Bankası 9,54 9,64 -1,04 Ereğli Demir Çelik 7,02 7,09 -0,99 İskenderun Demir Çelik 6,22 6,28 -0,96 Bera Holding 2,26 2,28 -0,88 Türk Telekom 5,60 5,64 -0,71 İndeks Bilgisayar 7,65 7,70 -0,65 Sabancı Holding 9,33 9,39 -0,64 Vestel 11,03 11,10 -0,63 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 1,66 -0,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)