Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 19,33 20,30 -4,78
Pegasus 55,95 58,10 -3,70
Gersan Elektrik 2,44 2,51 -2,79
Türk Hava Yolları 11,53 11,86 -2,78
İş Bankası (C) 6,11 6,28 -2,71
Aselsan 19,57 20,10 -2,64
Türk Telekom 5,38 5,52 -2,54
Vestel 10,58 10,79 -1,95
Afyon Çimento 4,24 4,32 -1,85
Fenerbahçe Futbol 10,92 11,12 -1,80
Enerjisa Enerji 5,99 6,09 -1,64
Hektaş 15,05 15,29 -1,57
Tüpraş 134,80 136,90 -1,53
Ford Otosan 61,05 62,00 -1,53
Emlak Konut GMYO 1,29 1,31 -1,53
Turkcell 13,04 13,24 -1,51
Anadolu Grubu Holding 14,36 14,58 -1,51
Sabancı Holding 9,19 9,33 -1,50
Yataş 5,99 6,08 -1,48
Petkim 3,45 3,50 -1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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