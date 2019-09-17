Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|19,33
|20,30
|-4,78
|Pegasus
|55,95
|58,10
|-3,70
|Gersan Elektrik
|2,44
|2,51
|-2,79
|Türk Hava Yolları
|11,53
|11,86
|-2,78
|İş Bankası (C)
|6,11
|6,28
|-2,71
|Aselsan
|19,57
|20,10
|-2,64
|Türk Telekom
|5,38
|5,52
|-2,54
|Vestel
|10,58
|10,79
|-1,95
|Afyon Çimento
|4,24
|4,32
|-1,85
|Fenerbahçe Futbol
|10,92
|11,12
|-1,80
|Enerjisa Enerji
|5,99
|6,09
|-1,64
|Hektaş
|15,05
|15,29
|-1,57
|Tüpraş
|134,80
|136,90
|-1,53
|Ford Otosan
|61,05
|62,00
|-1,53
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|1,31
|-1,53
|Turkcell
|13,04
|13,24
|-1,51
|Anadolu Grubu Holding
|14,36
|14,58
|-1,51
|Sabancı Holding
|9,19
|9,33
|-1,50
|Yataş
|5,99
|6,08
|-1,48
|Petkim
|3,45
|3,50
|-1,43