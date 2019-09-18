Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|2,12
|-8,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|2,48
|-4,03
|İş Bankası (C)
|5,95
|6,11
|-2,62
|Albaraka Türk
|1,33
|1,36
|-2,21
|Arçelik
|18,29
|18,65
|-1,93
|Vakıflar Bankası
|5,17
|5,27
|-1,90
|Turkcell
|12,72
|12,96
|-1,85
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|1,63
|-1,84
|İttifak Holding
|4,37
|4,45
|-1,80
|Ford Otosan
|59,60
|60,55
|-1,57
|İndeks Bilgisayar
|7,48
|7,59
|-1,45
|Halkbank
|6,39
|6,47
|-1,24
|Parsan
|12,91
|13,06
|-1,15
|Akbank
|7,40
|7,48
|-1,07
|İş GMYO
|0,93
|0,94
|-1,06
|ASELSAN
|19,32
|19,50
|-0,92
|Tofaş Oto. Fab.
|19,04
|19,21
|-0,88
|Petkim
|3,49
|3,52
|-0,85
|Otokar
|131,40
|132,50
|-0,83
|Koç Holding
|18,17
|18,32
|-0,82