Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,95 2,12 -8,02 Yapı ve Kredi Bank. 2,38 2,48 -4,03 İş Bankası (C) 5,95 6,11 -2,62 Albaraka Türk 1,33 1,36 -2,21 Arçelik 18,29 18,65 -1,93 Vakıflar Bankası 5,17 5,27 -1,90 Turkcell 12,72 12,96 -1,85 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 1,63 -1,84 İttifak Holding 4,37 4,45 -1,80 Ford Otosan 59,60 60,55 -1,57 İndeks Bilgisayar 7,48 7,59 -1,45 Halkbank 6,39 6,47 -1,24 Parsan 12,91 13,06 -1,15 Akbank 7,40 7,48 -1,07 İş GMYO 0,93 0,94 -1,06 ASELSAN 19,32 19,50 -0,92 Tofaş Oto. Fab. 19,04 19,21 -0,88 Petkim 3,49 3,52 -0,85 Otokar 131,40 132,50 -0,83 Koç Holding 18,17 18,32 -0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)