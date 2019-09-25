Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 43,64 44,56 -2,06 Coca Cola İçecek 34,30 34,84 -1,55 Anadolu Grubu Holding 15,16 15,35 -1,24 Şekerbank 1,02 1,03 -0,97 TAV Havalimanları 22,72 22,94 -0,96 Migros Ticaret 20,52 20,70 -0,87 Gözde Girişim 3,45 3,48 -0,86 ASELSAN 18,75 18,90 -0,79 Otokar 130,00 131,00 -0,76 Arçelik 18,37 18,51 -0,76 Ülker Bisküvi 19,95 20,10 -0,75 Yataş 6,12 6,16 -0,65 Tekfen Holding 19,13 19,23 -0,52 Pegasus 61,65 61,95 -0,48 Sasa Polyester 6,17 6,20 -0,48 Tofaş Oto. Fab. 18,80 18,89 -0,48 Kardemir (D) 2,14 2,15 -0,47 Alarko Holding 4,79 4,81 -0,42 Ege Endüstri 462,00 463,80 -0,39 Bim Mağazalar 48,98 49,16 -0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)