Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

47 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 60,65 62,05 -2,26
Koza Altın 65,20 66,65 -2,18
İpek Doğal Enerji 6,52 6,65 -1,95
Coca Cola İçecek 33,84 34,44 -1,74
Turkcell 13,01 13,24 -1,74
Koza Madencilik 8,72 8,85 -1,47
Bim Mağazalar 48,96 49,62 -1,33
Galatasaray Sportif 1,67 1,69 -1,18
Enerjisa Enerji 6,07 6,13 -0,98
Bera Holding 2,15 2,17 -0,92
İndeks Bilgisayar 7,75 7,82 -0,90
Sabancı Holding 9,30 9,38 -0,85
Şok Marketler 10,98 11,07 -0,81
Halkbank 6,44 6,49 -0,77
Hektaş 15,60 15,70 -0,64
Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 1,72 -0,58
Vakıflar Bankası 5,14 5,17 -0,58
Kordsa Teknik Tekstil 12,93 13,00 -0,54
Anadolu Efes 22,46 22,58 -0,53
Türk Hava Yolları 11,68 11,74 -0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:27 Kaynak: AA
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