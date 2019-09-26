Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|60,65
|62,05
|-2,26
|Koza Altın
|65,20
|66,65
|-2,18
|İpek Doğal Enerji
|6,52
|6,65
|-1,95
|Coca Cola İçecek
|33,84
|34,44
|-1,74
|Turkcell
|13,01
|13,24
|-1,74
|Koza Madencilik
|8,72
|8,85
|-1,47
|Bim Mağazalar
|48,96
|49,62
|-1,33
|Galatasaray Sportif
|1,67
|1,69
|-1,18
|Enerjisa Enerji
|6,07
|6,13
|-0,98
|Bera Holding
|2,15
|2,17
|-0,92
|İndeks Bilgisayar
|7,75
|7,82
|-0,90
|Sabancı Holding
|9,30
|9,38
|-0,85
|Şok Marketler
|10,98
|11,07
|-0,81
|Halkbank
|6,44
|6,49
|-0,77
|Hektaş
|15,60
|15,70
|-0,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,71
|1,72
|-0,58
|Vakıflar Bankası
|5,14
|5,17
|-0,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,93
|13,00
|-0,54
|Anadolu Efes
|22,46
|22,58
|-0,53
|Türk Hava Yolları
|11,68
|11,74
|-0,51