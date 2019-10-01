Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,22 1,28 -4,69 Türk Hava Yolları 11,98 12,38 -3,23 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,97 -3,09 Tümosan Motor ve Traktör 4,67 4,80 -2,71 ASELSAN 19,58 20,12 -2,68 İpek Doğal Enerji 6,63 6,81 -2,64 Koza Madencilik 9,01 9,23 -2,38 Vakıflar Bankası 5,06 5,18 -2,32 Çemtaş 5,53 5,66 -2,30 Şok Marketler 10,75 11,00 -2,27 MLP Sağlık 14,42 14,70 -1,90 Tüpraş 140,90 143,50 -1,81 Fenerbahçe Futbol 12,87 13,10 -1,76 Albaraka Türk 1,34 1,36 -1,47 Koza Altın 64,45 65,40 -1,45 Halkbank 6,47 6,56 -1,37 Bera Holding 2,29 2,32 -1,29 Arçelik 18,81 19,04 -1,21 Afyon Çimento 4,36 4,41 -1,13 GSD Holding 0,90 0,91 -1,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)