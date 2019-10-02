Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,52
|5,65
|-20,00
|Metro Holding
|1,89
|2,08
|-9,13
|Parsan
|12,68
|13,08
|-3,06
|Sabancı Holding
|9,22
|9,36
|-1,50
|Enerjisa Enerji
|6,37
|6,45
|-1,24
|Mavi Giyim
|45,96
|46,50
|-1,16
|Tüpraş
|139,80
|141,40
|-1,13
|Bim Mağazalar
|49,10
|49,64
|-1,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|2,39
|-0,84
|Akbank
|7,93
|7,99
|-0,75
|Ereğli Demir Çelik
|6,75
|6,80
|-0,74
|Deva Holding
|6,91
|6,96
|-0,72
|Konya Çimento
|207,50
|209,00
|-0,72
|Gübre Fabrik.
|5,63
|5,67
|-0,71
|Anadolu Grubu Holding
|15,01
|15,10
|-0,60
|Ford Otosan
|58,85
|59,20
|-0,59
|Aksa
|9,73
|9,78
|-0,51
|Global Yat. Holding
|3,95
|3,97
|-0,50
|İş Bankası (C)
|6,12
|6,15
|-0,49
|Sasa Polyester
|6,16
|6,19
|-0,48