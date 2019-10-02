Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,52 5,65 -20,00
Metro Holding 1,89 2,08 -9,13
Parsan 12,68 13,08 -3,06
Sabancı Holding 9,22 9,36 -1,50
Enerjisa Enerji 6,37 6,45 -1,24
Mavi Giyim 45,96 46,50 -1,16
Tüpraş 139,80 141,40 -1,13
Bim Mağazalar 49,10 49,64 -1,09
Yapı ve Kredi Bank. 2,37 2,39 -0,84
Akbank 7,93 7,99 -0,75
Ereğli Demir Çelik 6,75 6,80 -0,74
Deva Holding 6,91 6,96 -0,72
Konya Çimento 207,50 209,00 -0,72
Gübre Fabrik. 5,63 5,67 -0,71
Anadolu Grubu Holding 15,01 15,10 -0,60
Ford Otosan 58,85 59,20 -0,59
Aksa 9,73 9,78 -0,51
Global Yat. Holding 3,95 3,97 -0,50
İş Bankası (C) 6,12 6,15 -0,49
Sasa Polyester 6,16 6,19 -0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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