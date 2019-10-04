Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) A.V.O.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,60 1,66 -3,61
Netaş Telekom. 10,32 10,68 -3,37
Çemaş Döküm 1,20 1,23 -2,44
Tümosan Motor ve Traktör 4,92 5,04 -2,38
Beşiktaş Futbol Yat. 1,68 1,70 -1,18
Tekfen Holding 18,93 19,12 -0,99
Kardemir (D) 2,16 2,18 -0,92
Otokar 138,40 139,50 -0,79
Emlak Konut GMYO 1,32 1,33 -0,75
Şişe Cam 4,44 4,47 -0,67
Ford Otosan 59,75 60,15 -0,67
Şok Marketler 10,92 10,97 -0,46
Vakıflar Bankası 4,85 4,87 -0,41
Bim Mağazalar 48,84 49,02 -0,37
Tüpraş 137,90 138,40 -0,36
Enka İnşaat 5,76 5,78 -0,35
Coca Cola İçecek 34,78 34,90 -0,34
Vestel 9,65 9,68 -0,31
Petkim 3,52 3,53 -0,28
Global Yat. Holding 3,81 3,82 -0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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