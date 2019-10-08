Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.Madencilik 3,71 4,22 -12,09
Anadolu Efes 20,48 22,94 -10,72
Çemaş Döküm 1,08 1,16 -6,90
ICBC Turkey Bank 4,00 4,27 -6,32
Doğuş Otomotiv 7,66 8,12 -5,67
Tümosan Motor ve Traktör 4,66 4,93 -5,48
İhlas Holding 0,53 0,56 -5,36
Deva Holding 6,46 6,77 -4,58
Polisan Holding 2,77 2,90 -4,48
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,45 -4,44
Torunlar GMYO 1,74 1,82 -4,40
İhlas Gayrimenkul 0,88 0,92 -4,35
Ülker Bisküvi 19,45 20,32 -4,28
Anadolu Grubu Holding 14,09 14,70 -4,15
Fenerbahçe Futbol 12,20 12,72 -4,09
Halk GMYO 0,94 0,98 -4,08
Odaş Elektrik 1,66 1,73 -4,05
Vakıflar Bankası 4,56 4,75 -4,00
Gübre Fabrik. 5,17 5,38 -3,90
Pegasus 59,20 61,60 -3,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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