Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 18,78 19,77 -5,01 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 18,78 19,77 -5,01
Park Elek.Madencilik 3,37 3,50 -3,71
Verusa Holding 15,51 16,00 -3,06
Fenerbahçe Futbol 11,72 12,06 -2,82
Çemaş Döküm 1,09 1,12 -2,68
Koç Holding 18,77 19,23 -2,39
Akbank 7,56 7,74 -2,33
Otokar 134,40 137,60 -2,33
Tüpraş 135,10 138,20 -2,24
Halk GMYO 0,94 0,96 -2,08
Netaş Telekom. 9,06 9,25 -2,05
T. Halk Bankası 5,89 6,01 -2,00
İhlas Holding 0,53 0,54 -1,85
Bera Holding 2,22 2,26 -1,77
Vakıflar Bankası 4,51 4,59 -1,74
Alarko GMYO 51,35 52,25 -1,72
İş Bankası (C) 5,87 5,97 -1,68
Kerevitaş Gıda 2,37 2,41 -1,66
Tümosan Motor ve Traktör 4,62 4,69 -1,49
Çemtaş 5,54 5,62 -1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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