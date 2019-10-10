Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,92 6,15 -20,00 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,92 6,15 -20,00
MLP Sağlık 13,72 14,24 -3,65
Tüpraş 128,80 133,30 -3,38
Bera Holding 2,03 2,10 -3,33
Şok Marketler 10,06 10,40 -3,27
Ege Endüstri 479,00 495,00 -3,23
Otokar 129,00 133,30 -3,23
Çemaş Döküm 1,02 1,05 -2,86
Galatasaray Sportif 1,49 1,53 -2,61
Polisan Holding 2,74 2,81 -2,49
Mavi Giyim 43,38 44,48 -2,47
Ford Otosan 58,30 59,75 -2,43
Park Elek.Madencilik 3,23 3,31 -2,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,42 -2,38
Gersan Elektrik 2,06 2,11 -2,37
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,86 -2,33
Akbank 7,30 7,47 -2,28
GSD Holding 0,86 0,88 -2,27
Arçelik 17,62 18,02 -2,22
Ülker Bisküvi 18,36 18,76 -2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tüpraş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış
ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 14:59:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]