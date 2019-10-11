Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,45 4,94 -9,92 Mavi Giyim 42,24 43,20 -2,22 Gübre Fabrik. 5,15 5,25 -1,90 Çemaş Döküm 1,10 1,12 -1,79 Bim Mağazalar 47,64 48,16 -1,08 Halk GMYO 0,93 0,94 -1,06 Park Elek.Madencilik 3,07 3,10 -0,97 Enerjisa Enerji 6,23 6,29 -0,95 Tekfen Holding 18,22 18,38 -0,87 Coca Cola İçecek 31,98 32,26 -0,87 Ülker Bisküvi 18,27 18,38 -0,60 Net Holding 1,69 1,70 -0,59 Alarko Holding 5,18 5,21 -0,58 Tüpraş 127,50 128,10 -0,47 İş Fin.Kir. 2,18 2,19 -0,46 Anadolu Grubu Holding 13,69 13,75 -0,44 Akbank 7,26 7,29 -0,41 Otokar 128,80 129,30 -0,39 Ford Otosan 58,70 58,90 -0,34 Arçelik 17,91 17,97 -0,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)