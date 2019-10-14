Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|29,82
|32,02
|-6,87
|Tukaş
|4,08
|4,38
|-6,85
|Yataş
|5,88
|6,26
|-6,07
|Türk Traktör
|38,64
|41,00
|-5,76
|Mavi Giyim
|40,84
|43,18
|-5,42
|Vakıflar Bankası
|4,25
|4,49
|-5,35
|Polisan Holding
|2,60
|2,74
|-5,11
|Otokar
|123,20
|129,80
|-5,08
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|2,26
|-4,87
|Albaraka Türk
|1,21
|1,27
|-4,72
|Bera Holding
|2,00
|2,09
|-4,31
|Garanti Bankası
|8,89
|9,28
|-4,20
|Tekfen Holding
|17,58
|18,35
|-4,20
|Verusa Holding
|14,16
|14,78
|-4,19
|MLP Sağlık
|13,08
|13,64
|-4,11
|Netaş Telekom.
|8,40
|8,75
|-4,00
|Migros Ticaret
|18,89
|19,66
|-3,92
|Enerjisa Enerji
|5,92
|6,16
|-3,90
|Türk Telekom
|5,27
|5,47
|-3,66
|Aksa Enerji
|2,39
|2,48
|-3,63