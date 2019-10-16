Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 8,43 9,01 -6,44 İpek Doğal Enerji 5,84 6,16 -5,19 Halkbank 5,12 5,40 -5,19 Halk GMYO 0,87 0,91 -4,40 Emlak Konut GMYO 1,14 1,19 -4,20 Türk Hava Yolları 10,67 11,06 -3,53 T.S.K.B. 0,83 0,86 -3,49 Koza Altın 65,05 67,20 -3,20 Kordsa Teknik Tekstil 10,83 11,15 -2,87 ICBC Turkey Bank 3,77 3,88 -2,84 Tukaş 3,86 3,97 -2,77 Yataş 5,62 5,77 -2,60 Doğuş Otomotiv 6,46 6,62 -2,42 Arçelik 17,55 17,98 -2,39 Vakıflar Bankası 4,14 4,24 -2,36 ASELSAN 16,84 17,24 -2,32 İttifak Holding 3,81 3,90 -2,31 Eczacıbaşı İlaç 2,99 3,06 -2,29 Şok Marketler 9,27 9,48 -2,22 Enerjisa Enerji 5,82 5,95 -2,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)