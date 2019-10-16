Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 8,43 9,01 -6,44 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 8,43 9,01 -6,44
İpek Doğal Enerji 5,84 6,16 -5,19
Halkbank 5,12 5,40 -5,19
Halk GMYO 0,87 0,91 -4,40
Emlak Konut GMYO 1,14 1,19 -4,20
Türk Hava Yolları 10,67 11,06 -3,53
T.S.K.B. 0,83 0,86 -3,49
Koza Altın 65,05 67,20 -3,20
Kordsa Teknik Tekstil 10,83 11,15 -2,87
ICBC Turkey Bank 3,77 3,88 -2,84
Tukaş 3,86 3,97 -2,77
Yataş 5,62 5,77 -2,60
Doğuş Otomotiv 6,46 6,62 -2,42
Arçelik 17,55 17,98 -2,39
Vakıflar Bankası 4,14 4,24 -2,36
ASELSAN 16,84 17,24 -2,32
İttifak Holding 3,81 3,90 -2,31
Eczacıbaşı İlaç 2,99 3,06 -2,29
Şok Marketler 9,27 9,48 -2,22
Enerjisa Enerji 5,82 5,95 -2,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:27 Kaynak: AA
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