Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,65
|10,91
|-2,38
|Sabancı Holding
|8,29
|8,49
|-2,36
|Halk GMYO
|0,85
|0,87
|-2,30
|İpek Doğal Enerji
|5,64
|5,76
|-2,08
|Otokar
|121,80
|124,00
|-1,77
|MLP Sağlık
|12,79
|13,02
|-1,77
|Anadolu Grubu Holding
|13,59
|13,83
|-1,74
|Koza Madencilik
|8,25
|8,38
|-1,55
|Türk Traktör
|37,96
|38,50
|-1,40
|Enerjisa Enerji
|5,84
|5,92
|-1,35
|Ereğli Demir Çelik
|6,58
|6,67
|-1,35
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,49
|1,51
|-1,32
|İskenderun Demir Çelik
|5,99
|6,07
|-1,32
|Turkcell
|11,88
|12,03
|-1,25
|T.S.K.B.
|0,83
|0,84
|-1,19
|Mavi Giyim
|40,70
|41,18
|-1,17
|Polisan Holding
|2,55
|2,58
|-1,16
|Halkbank
|5,12
|5,18
|-1,16
|Park Elek.Madencilik
|2,75
|2,78
|-1,08
|Şekerbank
|0,92
|0,93
|-1,08