Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

20 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28
Tukaş 5,38 5,55 -3,06
Çelebi 100,90 102,90 -1,94
Netaş Telekom. 9,20 9,38 -1,92
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80
Garanti Bankası 9,53 9,70 -1,75
Zorlu Enerji 1,18 1,20 -1,67
İskenderun Demir Çelik 6,28 6,38 -1,57
Afyon Çimento 4,66 4,73 -1,48
Soda Sanayii 5,78 5,86 -1,37
Enerjisa Enerji 6,28 6,36 -1,26
Torunlar GMYO 1,71 1,73 -1,16
TAV Havalimanları 24,66 24,94 -1,12
Anadolu Grubu Holding 14,58 14,74 -1,09
Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05
Şekerbank 1,01 1,02 -0,98
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,07 -0,93
Kardemir (D) 2,22 2,24 -0,89
Akbank 7,14 7,20 -0,83
MLP Sağlık 14,91 15,03 -0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Çelebi, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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