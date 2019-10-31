Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 1,78 1,85 -3,78 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 1,78 1,85 -3,78
İhlas Holding 0,56 0,58 -3,45
Arçelik 17,84 18,29 -2,46
Eczacıbaşı İlaç 3,03 3,09 -1,94
Tekfen Holding 17,09 17,40 -1,78
Albaraka Türk 1,22 1,24 -1,61
MLP Sağlık 14,37 14,58 -1,44
Gözde Girişim 3,58 3,62 -1,10
Bera Holding 2,92 2,95 -1,02
Soda Sanayii 5,56 5,61 -0,89
Alarko Holding 4,63 4,67 -0,86
Ege Endüstri 482,90 486,60 -0,76
Park Elek.Madencilik 2,63 2,65 -0,75
İttifak Holding 4,03 4,06 -0,74
Metro Holding 3,10 3,12 -0,64
Aksa 10,40 10,44 -0,38
İş Finansal Kiralama 2,61 2,62 -0,38
Enka İnşaat 5,73 5,75 -0,35
Halkbank 5,33 5,34 -0,19
Bim Mağazalar 46,98 47,00 -0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, Sigorta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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