Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,32 2,90 -20,00 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,32 2,90 -20,00
İttifak Holding 3,79 3,95 -4,05
Tofaş Oto. Fab. 21,58 22,38 -3,57
İş Finansal Kiralama 2,44 2,53 -3,56
Pegasus 63,95 66,05 -3,18
Güneş Sigorta 1,68 1,73 -2,89
Hektaş 6,13 6,31 -2,85
Alarko Holding 4,43 4,56 -2,85
Türk Traktör 42,74 43,96 -2,78
Afyon Çimento 4,58 4,71 -2,76
Trakya Cam 2,86 2,94 -2,72
Çemtaş 5,77 5,93 -2,70
ICBC Turkey Bank 4,17 4,27 -2,34
Göltaş Çimento 13,92 14,20 -1,97
Aksa Enerji 2,59 2,64 -1,89
Kardemir (D) 2,12 2,16 -1,85
Turkcell 12,34 12,57 -1,83
Odaş Elektrik 1,67 1,70 -1,76
TAV Havalimanları 25,62 26,08 -1,76
Koza Madencilik 8,59 8,74 -1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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