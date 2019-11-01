Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,32
|2,90
|-20,00
|İttifak Holding
|3,79
|3,95
|-4,05
|Tofaş Oto. Fab.
|21,58
|22,38
|-3,57
|İş Finansal Kiralama
|2,44
|2,53
|-3,56
|Pegasus
|63,95
|66,05
|-3,18
|Güneş Sigorta
|1,68
|1,73
|-2,89
|Hektaş
|6,13
|6,31
|-2,85
|Alarko Holding
|4,43
|4,56
|-2,85
|Türk Traktör
|42,74
|43,96
|-2,78
|Afyon Çimento
|4,58
|4,71
|-2,76
|Trakya Cam
|2,86
|2,94
|-2,72
|Çemtaş
|5,77
|5,93
|-2,70
|ICBC Turkey Bank
|4,17
|4,27
|-2,34
|Göltaş Çimento
|13,92
|14,20
|-1,97
|Aksa Enerji
|2,59
|2,64
|-1,89
|Kardemir (D)
|2,12
|2,16
|-1,85
|Turkcell
|12,34
|12,57
|-1,83
|Odaş Elektrik
|1,67
|1,70
|-1,76
|TAV Havalimanları
|25,62
|26,08
|-1,76
|Koza Madencilik
|8,59
|8,74
|-1,72