Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 30,52 31,98...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 30,52 31,98 -4,57
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,15 -3,48
Pegasus 61,60 63,40 -2,84
Sasa Polyester 6,15 6,32 -2,69
Albaraka Türk 1,19 1,22 -2,46
Bera Holding 3,11 3,17 -1,89
Deva Holding 7,44 7,57 -1,72
İhlas Holding 0,60 0,61 -1,64
Anadolu Grubu Holding 15,12 15,33 -1,37
Anadolu Efes 19,57 19,80 -1,16
Odaş Elektrik 1,72 1,74 -1,15
İş Fin.Kir. 2,65 2,68 -1,12
Hektaş 6,29 6,36 -1,10
Göltaş Çimento 13,93 14,08 -1,07
Koza Altın 69,65 70,40 -1,07
GSD Holding 0,94 0,95 -1,05
Koza Madencilik 8,53 8,62 -1,04
Aksa 10,51 10,61 -0,94
İskenderun Demir Çelik 6,32 6,38 -0,94
Türk Telekom 6,14 6,19 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Coca Cola, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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