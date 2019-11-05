Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|30,52
|31,98
|-4,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|1,15
|-3,48
|Pegasus
|61,60
|63,40
|-2,84
|Sasa Polyester
|6,15
|6,32
|-2,69
|Albaraka Türk
|1,19
|1,22
|-2,46
|Bera Holding
|3,11
|3,17
|-1,89
|Deva Holding
|7,44
|7,57
|-1,72
|İhlas Holding
|0,60
|0,61
|-1,64
|Anadolu Grubu Holding
|15,12
|15,33
|-1,37
|Anadolu Efes
|19,57
|19,80
|-1,16
|Odaş Elektrik
|1,72
|1,74
|-1,15
|İş Fin.Kir.
|2,65
|2,68
|-1,12
|Hektaş
|6,29
|6,36
|-1,10
|Göltaş Çimento
|13,93
|14,08
|-1,07
|Koza Altın
|69,65
|70,40
|-1,07
|GSD Holding
|0,94
|0,95
|-1,05
|Koza Madencilik
|8,53
|8,62
|-1,04
|Aksa
|10,51
|10,61
|-0,94
|İskenderun Demir Çelik
|6,32
|6,38
|-0,94
|Türk Telekom
|6,14
|6,19
|-0,81