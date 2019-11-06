Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Afyon Çimento
|4,37
|4,62
|-5,41
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|0,47
|-4,26
|Çemaş Döküm
|1,10
|1,14
|-3,51
|Hektaş
|5,95
|6,15
|-3,25
|Fenerbahçe Futbol
|16,24
|16,75
|-3,04
|Global Yat. Holding
|4,01
|4,10
|-2,20
|ASELSAN
|18,53
|18,89
|-1,91
|Tekfen Holding
|17,26
|17,50
|-1,37
|Gübre Fabrikaları
|5,44
|5,51
|-1,27
|İş Finansal Kiralama
|2,59
|2,62
|-1,15
|Migros Ticaret
|21,40
|21,64
|-1,11
|Halkbank
|5,38
|5,44
|-1,10
|Tüpraş
|125,10
|126,30
|-0,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,10
|1,11
|-0,90
|Yataş
|6,25
|6,30
|-0,79
|Anadolu Grubu Holding
|14,99
|15,10
|-0,73
|Otokar
|142,10
|142,90
|-0,56
|Bim Mağazalar
|47,44
|47,70
|-0,55
|Ford Otosan
|67,60
|67,95
|-0,52
|Tukaş
|5,91
|5,94
|-0,51