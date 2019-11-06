Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 4,37 4,62 -5,41 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 4,37 4,62 -5,41
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,47 -4,26
Çemaş Döküm 1,10 1,14 -3,51
Hektaş 5,95 6,15 -3,25
Fenerbahçe Futbol 16,24 16,75 -3,04
Global Yat. Holding 4,01 4,10 -2,20
ASELSAN 18,53 18,89 -1,91
Tekfen Holding 17,26 17,50 -1,37
Gübre Fabrikaları 5,44 5,51 -1,27
İş Finansal Kiralama 2,59 2,62 -1,15
Migros Ticaret 21,40 21,64 -1,11
Halkbank 5,38 5,44 -1,10
Tüpraş 125,10 126,30 -0,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,11 -0,90
Yataş 6,25 6,30 -0,79
Anadolu Grubu Holding 14,99 15,10 -0,73
Otokar 142,10 142,90 -0,56
Bim Mağazalar 47,44 47,70 -0,55
Ford Otosan 67,60 67,95 -0,52
Tukaş 5,91 5,94 -0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Fenerbahçe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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