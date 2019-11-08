Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,46 17,78 -13,05 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 15,46 17,78 -13,05
Karsan Otomotiv 1,23 1,27 -3,15
Emlak Konut GMYO 1,26 1,29 -2,33
Şişe Cam 4,50 4,60 -2,17
Anadolu Cam 3,36 3,43 -2,04
Odaş Elektrik 1,52 1,55 -1,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,13 -1,77
İhlas Holding 0,57 0,58 -1,72
MLP Sağlık 15,22 15,48 -1,68
Zorlu Enerji 1,22 1,24 -1,61
Park Elek.Madencilik 2,67 2,71 -1,48
İpek Doğal Enerji 6,28 6,36 -1,26
Koza Altın 68,50 69,35 -1,23
Migros Ticaret 21,34 21,60 -1,20
Net Holding 1,76 1,78 -1,12
Torunlar GMYO 1,82 1,84 -1,09
İskenderun Demir Çelik 6,46 6,53 -1,07
Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05
T.S.K.B. 0,94 0,95 -1,05
Bera Holding 3,78 3,82 -1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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