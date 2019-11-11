Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 478,90...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 478,90 500,20 -4,26
Bim Mağazalar 45,94 47,72 -3,73
Odaş Elektrik 1,46 1,50 -2,67
Doğan Holding 1,64 1,68 -2,38
Polisan Holding 2,64 2,70 -2,22
MLP Sağlık 14,73 15,04 -2,06
Kardemir (D) 2,27 2,31 -1,73
Migros Ticaret 20,86 21,22 -1,70
İskenderun Demir Çelik 6,37 6,46 -1,39
Petkim 3,68 3,73 -1,34
Aselsan 18,66 18,91 -1,32
Park Elek.Madencilik 2,67 2,70 -1,11
Aksa 11,08 11,20 -1,07
Alarko Holding 4,64 4,69 -1,07
Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05
Verusa Holding 15,17 15,32 -0,98
Şekerbank 1,03 1,04 -0,96
Çemaş Döküm 1,09 1,10 -0,91
Alarko GMYO 53,85 54,30 -0,83
Emlak Konut GMYO 1,26 1,27 -0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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