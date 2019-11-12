Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|0,46
|-6,52
|Yataş
|6,01
|6,31
|-4,75
|Gersan Elektrik
|2,32
|2,42
|-4,13
|Parsan
|13,27
|13,76
|-3,56
|Fenerbahçe Futbol
|16,10
|16,56
|-2,78
|Galatasaray Sportif
|1,68
|1,71
|-1,75
|Bim Mağazalar
|45,12
|45,92
|-1,74
|Ülker Bisküvi
|20,54
|20,90
|-1,72
|İhlas Holding
|0,60
|0,61
|-1,64
|Anadolu Cam
|3,35
|3,40
|-1,47
|Doğuş Otomotiv
|9,12
|9,25
|-1,41
|Deva Holding
|7,82
|7,92
|-1,26
|MLP Sağlık
|14,55
|14,72
|-1,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,19
|2,21
|-0,90
|TAV Havalimanları
|27,58
|27,80
|-0,79
|Karsan Otomotiv
|1,29
|1,30
|-0,77
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|1,68
|-0,60
|Verusa Holding
|15,42
|15,50
|-0,52
|Anadolu Efes
|20,28
|20,38
|-0,49
|Ege Endüstri
|479,00
|480,90
|-0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)