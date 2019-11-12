Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,46 -6,52
Yataş 6,01 6,31 -4,75
Gersan Elektrik 2,32 2,42 -4,13
Parsan 13,27 13,76 -3,56
Fenerbahçe Futbol 16,10 16,56 -2,78
Galatasaray Sportif 1,68 1,71 -1,75
Bim Mağazalar 45,12 45,92 -1,74
Ülker Bisküvi 20,54 20,90 -1,72
İhlas Holding 0,60 0,61 -1,64
Anadolu Cam 3,35 3,40 -1,47
Doğuş Otomotiv 9,12 9,25 -1,41
Deva Holding 7,82 7,92 -1,26
MLP Sağlık 14,55 14,72 -1,15
Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 2,21 -0,90
TAV Havalimanları 27,58 27,80 -0,79
Karsan Otomotiv 1,29 1,30 -0,77
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 1,68 -0,60
Verusa Holding 15,42 15,50 -0,52
Anadolu Efes 20,28 20,38 -0,49
Ege Endüstri 479,00 480,90 -0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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