Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,23
|-2,44
|Yataş
|5,84
|5,95
|-1,85
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|1,67
|-1,80
|Tukaş
|6,40
|6,50
|-1,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,60
|11,77
|-1,44
|Turkcell
|13,19
|13,35
|-1,20
|Şekerbank
|1,04
|1,05
|-0,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,17
|-0,85
|Zorlu Enerji
|1,25
|1,26
|-0,79
|Türk Telekom
|6,94
|6,99
|-0,72
|Ereğli Demir Çelik
|7,33
|7,38
|-0,68
|Arçelik
|18,54
|18,64
|-0,54
|Gersan Elektrik
|2,27
|2,28
|-0,44
|Otokar
|144,40
|144,90
|-0,35
|Verusa Holding
|15,43
|15,48
|-0,32
|Türk Hava Yolları
|13,30
|13,34
|-0,30
|Petkim
|3,69
|3,70
|-0,27
|Göltaş Çimento
|13,89
|13,92
|-0,22
|Sabancı Holding
|8,87
|8,88
|-0,11
|Netaş Telekom.
|9,94
|9,95
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)