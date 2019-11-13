Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,20 1,23 -2,44 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,20 1,23 -2,44
Yataş 5,84 5,95 -1,85
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 1,67 -1,80
Tukaş 6,40 6,50 -1,54
Kordsa Teknik Tekstil 11,60 11,77 -1,44
Turkcell 13,19 13,35 -1,20
Şekerbank 1,04 1,05 -0,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,17 -0,85
Zorlu Enerji 1,25 1,26 -0,79
Türk Telekom 6,94 6,99 -0,72
Ereğli Demir Çelik 7,33 7,38 -0,68
Arçelik 18,54 18,64 -0,54
Gersan Elektrik 2,27 2,28 -0,44
Otokar 144,40 144,90 -0,35
Verusa Holding 15,43 15,48 -0,32
Türk Hava Yolları 13,30 13,34 -0,30
Petkim 3,69 3,70 -0,27
Göltaş Çimento 13,89 13,92 -0,22
Sabancı Holding 8,87 8,88 -0,11
Netaş Telekom. 9,94 9,95 -0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Yataş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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