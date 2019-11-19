Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,96 4,10 -3,41 Konya Çimento 223,40 231,20 -3,37 İpek Doğal Enerji 6,73 6,90 -2,46 Koza Madencilik 9,50 9,68 -1,86 Tofaş Oto. Fab. 24,50 24,88 -1,53 Coca Cola İçecek 33,36 33,86 -1,48 Hektaş 6,77 6,87 -1,46 Odaş Elektrik 1,53 1,55 -1,29 Koza Altın 76,05 77,00 -1,23 Aksa Enerji 3,32 3,36 -1,19 Türk Hava Yolları 14,08 14,22 -0,98 Gübre Fabrik. 6,59 6,65 -0,90 Aksa 11,48 11,58 -0,86 Kardemir (D) 2,36 2,38 -0,84 Albaraka Türk 1,27 1,28 -0,78 Pegasus 76,25 76,85 -0,78 Ford Otosan 66,50 67,02 -0,78 Polisan Holding 2,66 2,68 -0,75 Bim Mağazalar 45,52 45,86 -0,74 Park Elek.Madencilik 2,95 2,97 -0,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)