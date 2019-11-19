Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|3,96
|4,10
|-3,41
|Konya Çimento
|223,40
|231,20
|-3,37
|İpek Doğal Enerji
|6,73
|6,90
|-2,46
|Koza Madencilik
|9,50
|9,68
|-1,86
|Tofaş Oto. Fab.
|24,50
|24,88
|-1,53
|Coca Cola İçecek
|33,36
|33,86
|-1,48
|Hektaş
|6,77
|6,87
|-1,46
|Odaş Elektrik
|1,53
|1,55
|-1,29
|Koza Altın
|76,05
|77,00
|-1,23
|Aksa Enerji
|3,32
|3,36
|-1,19
|Türk Hava Yolları
|14,08
|14,22
|-0,98
|Gübre Fabrik.
|6,59
|6,65
|-0,90
|Aksa
|11,48
|11,58
|-0,86
|Kardemir (D)
|2,36
|2,38
|-0,84
|Albaraka Türk
|1,27
|1,28
|-0,78
|Pegasus
|76,25
|76,85
|-0,78
|Ford Otosan
|66,50
|67,02
|-0,78
|Polisan Holding
|2,66
|2,68
|-0,75
|Bim Mağazalar
|45,52
|45,86
|-0,74
|Park Elek.Madencilik
|2,95
|2,97
|-0,67