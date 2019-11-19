Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,96 4,10 -3,41 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 3,96 4,10 -3,41
Konya Çimento 223,40 231,20 -3,37
İpek Doğal Enerji 6,73 6,90 -2,46
Koza Madencilik 9,50 9,68 -1,86
Tofaş Oto. Fab. 24,50 24,88 -1,53
Coca Cola İçecek 33,36 33,86 -1,48
Hektaş 6,77 6,87 -1,46
Odaş Elektrik 1,53 1,55 -1,29
Koza Altın 76,05 77,00 -1,23
Aksa Enerji 3,32 3,36 -1,19
Türk Hava Yolları 14,08 14,22 -0,98
Gübre Fabrik. 6,59 6,65 -0,90
Aksa 11,48 11,58 -0,86
Kardemir (D) 2,36 2,38 -0,84
Albaraka Türk 1,27 1,28 -0,78
Pegasus 76,25 76,85 -0,78
Ford Otosan 66,50 67,02 -0,78
Polisan Holding 2,66 2,68 -0,75
Bim Mağazalar 45,52 45,86 -0,74
Park Elek.Madencilik 2,95 2,97 -0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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