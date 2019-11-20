Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,40 1,46 -4,11 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,40 1,46 -4,11
Otokar 150,50 154,10 -2,34
Gübre Fabrik. 6,39 6,50 -1,69
Koç Holding 20,60 20,84 -1,15
Tofaş Oto. Fab. 24,38 24,64 -1,06
TAV Havalimanları 28,22 28,48 -0,91
Kardemir (D) 2,36 2,38 -0,84
Ereğli Demir Çelik 7,56 7,62 -0,79
Gözde Girişim 4,09 4,12 -0,73
Enerjisa Enerji 7,20 7,25 -0,69
Park Elek.Madencilik 2,95 2,97 -0,67
Trakya Cam 3,15 3,17 -0,63
Eczacıbaşı İlaç 3,20 3,22 -0,62
Bim Mağazalar 45,52 45,78 -0,57
Güneş Sigorta 1,95 1,96 -0,51
Ford Otosan 66,05 66,35 -0,45
Hektaş 6,75 6,77 -0,30
Mavi Giyim 44,18 44,30 -0,27
Bera Holding 3,96 3,97 -0,25
Enka İnşaat 5,80 5,81 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Otokar, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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