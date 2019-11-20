Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,40
|1,46
|-4,11
|Otokar
|150,50
|154,10
|-2,34
|Gübre Fabrik.
|6,39
|6,50
|-1,69
|Koç Holding
|20,60
|20,84
|-1,15
|Tofaş Oto. Fab.
|24,38
|24,64
|-1,06
|TAV Havalimanları
|28,22
|28,48
|-0,91
|Kardemir (D)
|2,36
|2,38
|-0,84
|Ereğli Demir Çelik
|7,56
|7,62
|-0,79
|Gözde Girişim
|4,09
|4,12
|-0,73
|Enerjisa Enerji
|7,20
|7,25
|-0,69
|Park Elek.Madencilik
|2,95
|2,97
|-0,67
|Trakya Cam
|3,15
|3,17
|-0,63
|Eczacıbaşı İlaç
|3,20
|3,22
|-0,62
|Bim Mağazalar
|45,52
|45,78
|-0,57
|Güneş Sigorta
|1,95
|1,96
|-0,51
|Ford Otosan
|66,05
|66,35
|-0,45
|Hektaş
|6,75
|6,77
|-0,30
|Mavi Giyim
|44,18
|44,30
|-0,27
|Bera Holding
|3,96
|3,97
|-0,25
|Enka İnşaat
|5,80
|5,81
|-0,17