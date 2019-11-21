Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|2,27
|2,34
|-2,99
|Otokar
|145,10
|148,50
|-2,29
|Gübre Fabrik.
|6,18
|6,32
|-2,22
|İttifak Holding
|3,73
|3,80
|-1,84
|Anadolu Cam
|3,49
|3,55
|-1,69
|Göltaş Çimento
|15,14
|15,39
|-1,62
|Karsan Otomotiv
|1,41
|1,43
|-1,40
|Koza Altın
|75,70
|76,55
|-1,11
|Türk Hava Yolları
|13,80
|13,95
|-1,08
|Güneş Sigorta
|1,90
|1,92
|-1,04
|T.S.K.B.
|1,01
|1,02
|-0,98
|Turkcell
|13,30
|13,43
|-0,97
|Kardemir (D)
|2,34
|2,36
|-0,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,23
|1,24
|-0,81
|Ereğli Demir Çelik
|7,42
|7,48
|-0,80
|Albaraka Türk
|1,28
|1,29
|-0,78
|Bim Mağazalar
|45,08
|45,30
|-0,49
|Koza Madencilik
|9,79
|9,83
|-0,41
|Tüpraş
|125,50
|126,00
|-0,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,25
|5,27
|-0,38