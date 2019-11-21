Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 2,27 2,34 -2,99 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 2,27 2,34 -2,99
Otokar 145,10 148,50 -2,29
Gübre Fabrik. 6,18 6,32 -2,22
İttifak Holding 3,73 3,80 -1,84
Anadolu Cam 3,49 3,55 -1,69
Göltaş Çimento 15,14 15,39 -1,62
Karsan Otomotiv 1,41 1,43 -1,40
Koza Altın 75,70 76,55 -1,11
Türk Hava Yolları 13,80 13,95 -1,08
Güneş Sigorta 1,90 1,92 -1,04
T.S.K.B. 1,01 1,02 -0,98
Turkcell 13,30 13,43 -0,97
Kardemir (D) 2,34 2,36 -0,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,24 -0,81
Ereğli Demir Çelik 7,42 7,48 -0,80
Albaraka Türk 1,28 1,29 -0,78
Bim Mağazalar 45,08 45,30 -0,49
Koza Madencilik 9,79 9,83 -0,41
Tüpraş 125,50 126,00 -0,40
Tümosan Motor ve Traktör 5,25 5,27 -0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Otokar, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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