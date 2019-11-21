Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 2,27 2,34 -2,99 Otokar 145,10 148,50 -2,29 Gübre Fabrik. 6,18 6,32 -2,22 İttifak Holding 3,73 3,80 -1,84 Anadolu Cam 3,49 3,55 -1,69 Göltaş Çimento 15,14 15,39 -1,62 Karsan Otomotiv 1,41 1,43 -1,40 Koza Altın 75,70 76,55 -1,11 Türk Hava Yolları 13,80 13,95 -1,08 Güneş Sigorta 1,90 1,92 -1,04 T.S.K.B. 1,01 1,02 -0,98 Turkcell 13,30 13,43 -0,97 Kardemir (D) 2,34 2,36 -0,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,24 -0,81 Ereğli Demir Çelik 7,42 7,48 -0,80 Albaraka Türk 1,28 1,29 -0,78 Bim Mağazalar 45,08 45,30 -0,49 Koza Madencilik 9,79 9,83 -0,41 Tüpraş 125,50 126,00 -0,40 Tümosan Motor ve Traktör 5,25 5,27 -0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)