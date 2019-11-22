Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 22,78 24,74 -7,92 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 22,78 24,74 -7,92
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,43 -2,33
Metro Holding 1,37 1,39 -1,44
TAV Havalimanları 27,82 28,22 -1,42
Arçelik 20,38 20,66 -1,36
Doğuş Otomotiv 9,15 9,25 -1,08
Eczacıbaşı İlaç 3,46 3,49 -0,86
Fenerbahçe Futbol 16,16 16,30 -0,86
Türk Hava Yolları 13,64 13,75 -0,80
Doğan Holding 1,72 1,73 -0,58
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,73 1,74 -0,57
Anadolu Cam 3,46 3,48 -0,57
Güneş Sigorta 1,90 1,91 -0,52
Parsan 13,94 14,01 -0,50
Koç Holding 20,46 20,56 -0,49
Torunlar GMYO 2,33 2,34 -0,43
Türk Telekom 7,15 7,18 -0,42
Çemtaş 7,27 7,30 -0,41
Alarko GMYO 65,60 65,85 -0,38
İş Fin.Kir. 2,69 2,70 -0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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