Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,42 -4,76
Polisan Holding 2,67 2,74 -2,55
Çemtaş 7,07 7,24 -2,35
Ülker Bisküvi 21,14 21,60 -2,13
Fenerbahçe Futbol 15,58 15,91 -2,07
Yapı ve Kredi Bank. 2,46 2,51 -1,99
Aksa 11,73 11,94 -1,76
Bera Holding 3,93 4,00 -1,75
Deva Holding 7,85 7,98 -1,63
Sabancı Holding 9,10 9,25 -1,62
Pegasus 74,35 75,55 -1,59
İhlas Holding 0,62 0,63 -1,59
Anadolu Grubu Holding 16,02 16,27 -1,54
Albaraka Türk 1,31 1,33 -1,50
İpek Doğal Enerji 6,55 6,64 -1,36
Otokar 139,60 141,50 -1,34
Migros Ticaret 22,50 22,80 -1,32
Garanti Bankası 9,99 10,12 -1,28
Akbank 7,70 7,80 -1,28
Türk Telekom 7,02 7,11 -1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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