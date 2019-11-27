Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 22,22 22,86 -2,80 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 22,22 22,86 -2,80
Otokar 140,10 143,10 -2,10
MLP Sağlık 15,48 15,78 -1,90
Bera Holding 3,67 3,74 -1,87
Pegasus 74,70 76,10 -1,84
Gübre Fabrik. 6,38 6,49 -1,69
Yapı ve Kredi Bank. 2,44 2,48 -1,61
Zorlu Enerji 1,32 1,34 -1,49
Metro Holding 1,37 1,39 -1,44
Coca Cola İçecek 34,70 35,20 -1,42
Kerevitaş Gıda 2,78 2,82 -1,42
Doğuş Otomotiv 8,78 8,90 -1,35
Türk Hava Yolları 13,57 13,74 -1,24
Alarko GMYO 73,10 74,00 -1,22
Doğan Holding 1,72 1,74 -1,15
Enerjisa Enerji 7,19 7,27 -1,10
Aksa Enerji 3,62 3,66 -1,09
Ereğli Demir Çelik 7,82 7,90 -1,01
Park Elek.Madencilik 2,96 2,99 -1,00
Gözde Girişim 4,00 4,04 -0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:21:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]