Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|22,22
|22,86
|-2,80
|Otokar
|140,10
|143,10
|-2,10
|MLP Sağlık
|15,48
|15,78
|-1,90
|Bera Holding
|3,67
|3,74
|-1,87
|Pegasus
|74,70
|76,10
|-1,84
|Gübre Fabrik.
|6,38
|6,49
|-1,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|2,48
|-1,61
|Zorlu Enerji
|1,32
|1,34
|-1,49
|Metro Holding
|1,37
|1,39
|-1,44
|Coca Cola İçecek
|34,70
|35,20
|-1,42
|Kerevitaş Gıda
|2,78
|2,82
|-1,42
|Doğuş Otomotiv
|8,78
|8,90
|-1,35
|Türk Hava Yolları
|13,57
|13,74
|-1,24
|Alarko GMYO
|73,10
|74,00
|-1,22
|Doğan Holding
|1,72
|1,74
|-1,15
|Enerjisa Enerji
|7,19
|7,27
|-1,10
|Aksa Enerji
|3,62
|3,66
|-1,09
|Ereğli Demir Çelik
|7,82
|7,90
|-1,01
|Park Elek.Madencilik
|2,96
|2,99
|-1,00
|Gözde Girişim
|4,00
|4,04
|-0,99