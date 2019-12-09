Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 92,50 95,40 -3,04 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 92,50 95,40 -3,04
Turkcell 13,58 13,84 -1,88
Şok Marketler 9,74 9,91 -1,72
TAV Havalimanları 27,00 27,46 -1,68
Koza Madencilik 9,61 9,77 -1,64
Metro Holding 1,48 1,50 -1,33
Fenerbahçe Futbol 15,64 15,85 -1,32
Ford Otosan 63,90 64,75 -1,31
Ülker Bisküvi 21,46 21,72 -1,20
İpek Doğal Enerji 6,69 6,77 -1,18
Bim Mağazalar 44,68 45,16 -1,06
Tofaş Oto. Fab. 24,64 24,90 -1,04
Güneş Sigorta 1,90 1,92 -1,04
Deva Holding 8,65 8,74 -1,03
Koza Altın 74,00 74,75 -1,00
T.S.K.B. 1,15 1,16 -0,86
Global Yat. Holding 4,64 4,68 -0,85
Şekerbank 1,19 1,20 -0,83
Arçelik 19,96 20,12 -0,80
ICBC Turkey Bank 5,00 5,04 -0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Alarko, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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