Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,50
|1,60
|-6,25
|Metro Holding
|1,32
|1,40
|-5,71
|İttifak Holding
|3,78
|4,00
|-5,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,86
|2,99
|-4,35
|Konya Çimento
|267,20
|275,50
|-3,01
|Arçelik
|19,30
|19,88
|-2,92
|Anadolu Cam
|3,83
|3,93
|-2,54
|Odaş Elektrik
|2,00
|2,05
|-2,44
|Coca Cola İçecek
|34,72
|35,56
|-2,36
|Otokar
|144,60
|148,00
|-2,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,89
|-2,25
|Net Holding
|2,29
|2,34
|-2,14
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,47
|-2,13
|Yataş
|6,39
|6,52
|-1,99
|Global Yat. Holding
|4,59
|4,68
|-1,92
|ICBC Turkey Bank
|4,84
|4,93
|-1,83
|Aksa
|12,87
|13,10
|-1,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|1,72
|-1,74
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,83
|1,86
|-1,61
|Deva Holding
|8,57
|8,71
|-1,61