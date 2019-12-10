Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,50 1,60 -6,25 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,50 1,60 -6,25
Metro Holding 1,32 1,40 -5,71
İttifak Holding 3,78 4,00 -5,50
Beşiktaş Futbol Yat. 2,86 2,99 -4,35
Konya Çimento 267,20 275,50 -3,01
Arçelik 19,30 19,88 -2,92
Anadolu Cam 3,83 3,93 -2,54
Odaş Elektrik 2,00 2,05 -2,44
Coca Cola İçecek 34,72 35,56 -2,36
Otokar 144,60 148,00 -2,30
İhlas Gayrimenkul 0,87 0,89 -2,25
Net Holding 2,29 2,34 -2,14
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,47 -2,13
Yataş 6,39 6,52 -1,99
Global Yat. Holding 4,59 4,68 -1,92
ICBC Turkey Bank 4,84 4,93 -1,83
Aksa 12,87 13,10 -1,76
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 1,72 -1,74
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,83 1,86 -1,61
Deva Holding 8,57 8,71 -1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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