Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 2,72 2,82 -3,55
Afyon Çimento 6,42 6,59 -2,58
Doğan Holding 1,92 1,97 -2,54
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,88 -2,27
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,46 -2,17
Fenerbahçe Futbol 14,98 15,26 -1,83
Galatasaray Sportif 2,20 2,24 -1,79
Mavi Giyim 49,08 49,90 -1,64
Türk Traktör 51,25 52,00 -1,44
İhlas Holding 0,79 0,80 -1,25
Alarko GMYO 92,70 93,80 -1,17
Ülker Bisküvi 21,24 21,48 -1,12
Türk Telekom 7,10 7,18 -1,11
Polisan Holding 2,73 2,76 -1,09
Yataş 6,28 6,34 -0,95
Aksa 12,69 12,80 -0,86
ICBC Turkey Bank 4,75 4,79 -0,84
Emlak Konut GMYO 1,50 1,51 -0,66
Park Elek.Madencilik 3,08 3,10 -0,65
Aselsan 19,23 19,34 -0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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