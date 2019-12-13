Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 10,66 11,23 -5,08 Netaş Telekom. 14,00 14,28 -1,96 Pegasus 79,55 81,05 -1,85 Gözde Girişim 4,75 4,83 -1,66 Alarko GMYO 94,45 95,95 -1,56 Enerjisa Enerji 7,74 7,84 -1,28 Zorlu Enerji 1,58 1,60 -1,25 Koza Altın 74,80 75,65 -1,12 Doğan Holding 1,87 1,89 -1,06 Şişe Cam 5,10 5,15 -0,97 Çemtaş 8,19 8,24 -0,61 Global Yat. Holding 4,99 5,02 -0,60 Trakya Cam 3,41 3,43 -0,58 Koza Madencilik 9,62 9,67 -0,52 Hektaş 7,34 7,37 -0,41 Park Elek.Madencilik 3,07 3,08 -0,32 Kerevitaş Gıda 3,07 3,08 -0,32 Türk Traktör 51,75 51,90 -0,29 Otokar 145,70 146,10 -0,27 Soda Sanayii 5,91 5,92 -0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)