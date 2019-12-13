Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 10,66 11,23 -5,08 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 10,66 11,23 -5,08
Netaş Telekom. 14,00 14,28 -1,96
Pegasus 79,55 81,05 -1,85
Gözde Girişim 4,75 4,83 -1,66
Alarko GMYO 94,45 95,95 -1,56
Enerjisa Enerji 7,74 7,84 -1,28
Zorlu Enerji 1,58 1,60 -1,25
Koza Altın 74,80 75,65 -1,12
Doğan Holding 1,87 1,89 -1,06
Şişe Cam 5,10 5,15 -0,97
Çemtaş 8,19 8,24 -0,61
Global Yat. Holding 4,99 5,02 -0,60
Trakya Cam 3,41 3,43 -0,58
Koza Madencilik 9,62 9,67 -0,52
Hektaş 7,34 7,37 -0,41
Park Elek.Madencilik 3,07 3,08 -0,32
Kerevitaş Gıda 3,07 3,08 -0,32
Türk Traktör 51,75 51,90 -0,29
Otokar 145,70 146,10 -0,27
Soda Sanayii 5,91 5,92 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Netaş, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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