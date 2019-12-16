Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 2,80 2,90 -3,45
Fenerbahçe Futbol 14,77 15,23 -3,02
Gübre Fabrik. 7,62 7,77 -1,93
Doğuş Otomotiv 9,84 10,00 -1,60
Otokar 142,90 144,90 -1,38
İttifak Holding 3,90 3,95 -1,27
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,87 -1,15
Bera Holding 3,56 3,60 -1,11
Global Yat. Holding 4,75 4,80 -1,04
Verusa Holding 16,87 17,04 -1,00
Anadolu Cam 3,99 4,03 -0,99
Park Elek.Madencilik 3,02 3,05 -0,98
Vakıflar Bankası 5,13 5,18 -0,97
Enerjisa Enerji 7,60 7,67 -0,91
İskenderun Demir Çelik 7,68 7,75 -0,90
Arçelik 20,00 20,18 -0,89
Koza Madencilik 9,36 9,44 -0,85
Galatasaray Sportif 2,37 2,39 -0,84
Şekerbank 1,21 1,22 -0,82
Hektaş 7,29 7,35 -0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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