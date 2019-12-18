Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 6,20 6,43 -3,58 A.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 6,20 6,43 -3,58
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,86 1,92 -3,12
Güneş Sigorta 2,50 2,58 -3,10
Emlak Konut GMYO 1,47 1,51 -2,65
Albaraka Türk 1,31 1,34 -2,24
Aksa Enerji 3,74 3,81 -1,84
Gözde Girişim 4,83 4,92 -1,83
Göltaş Çimento 17,27 17,58 -1,76
Net Holding 2,24 2,28 -1,75
Şekerbank 1,20 1,22 -1,64
Doğan Holding 1,80 1,83 -1,64
ICBC Turkey Bank 4,84 4,92 -1,63
Koza Madencilik 9,28 9,43 -1,59
Tekfen Holding 18,26 18,55 -1,56
Tümosan Motor ve Traktör 5,74 5,83 -1,54
İş Fin.Kir. 3,33 3,38 -1,48
Anadolu Cam 4,05 4,11 -1,46
Garanti Bankası 10,73 10,88 -1,38
İpek Doğal Enerji 6,62 6,71 -1,34
Enerjisa Enerji 7,64 7,74 -1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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