Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,41 2,52 -4,37 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,41 2,52 -4,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 0,62 -3,23
Anadolu Cam 3,99 4,05 -1,48
Çemaş Döküm 1,58 1,60 -1,25
Sabancı Holding 9,41 9,52 -1,16
Koç Holding 19,73 19,96 -1,15
Arçelik 19,38 19,60 -1,12
Park Elek.Madencilik 2,93 2,96 -1,01
T.S.K.B. 1,09 1,10 -0,91
Konya Çimento 263,00 265,00 -0,75
Akbank 8,09 8,14 -0,61
Koza Madencilik 9,23 9,27 -0,43
ICBC Turkey Bank 4,83 4,85 -0,41
Ereğli Demir Çelik 8,52 8,55 -0,35
Coca Cola İçecek 36,04 36,16 -0,33
İş Bankası (C) 6,15 6,17 -0,32
Bim Mağazalar 45,64 45,78 -0,31
Aksa 13,26 13,30 -0,30
Koza Altın 73,50 73,70 -0,27
Sasa Polyester 7,56 7,58 -0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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