Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,41
|2,52
|-4,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|0,62
|-3,23
|Anadolu Cam
|3,99
|4,05
|-1,48
|Çemaş Döküm
|1,58
|1,60
|-1,25
|Sabancı Holding
|9,41
|9,52
|-1,16
|Koç Holding
|19,73
|19,96
|-1,15
|Arçelik
|19,38
|19,60
|-1,12
|Park Elek.Madencilik
|2,93
|2,96
|-1,01
|T.S.K.B.
|1,09
|1,10
|-0,91
|Konya Çimento
|263,00
|265,00
|-0,75
|Akbank
|8,09
|8,14
|-0,61
|Koza Madencilik
|9,23
|9,27
|-0,43
|ICBC Turkey Bank
|4,83
|4,85
|-0,41
|Ereğli Demir Çelik
|8,52
|8,55
|-0,35
|Coca Cola İçecek
|36,04
|36,16
|-0,33
|İş Bankası (C)
|6,15
|6,17
|-0,32
|Bim Mağazalar
|45,64
|45,78
|-0,31
|Aksa
|13,26
|13,30
|-0,30
|Koza Altın
|73,50
|73,70
|-0,27
|Sasa Polyester
|7,56
|7,58
|-0,26