Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 0,63 -4,76
İskenderun Demir Çelik 7,93 8,01 -1,00
Alarko GMYO 90,25 91,15 -0,99
Enerjisa Enerji 7,73 7,80 -0,90
İttifak Holding 3,97 4,00 -0,75
Albaraka Türk 1,44 1,45 -0,69
MLP Sağlık 16,23 16,34 -0,67
Park Elek.Madencilik 3,05 3,07 -0,65
Zorlu Enerji 1,73 1,74 -0,57
Petkim 3,74 3,76 -0,53
Eczacıbaşı İlaç 3,77 3,79 -0,53
Ford Otosan 67,65 68,00 -0,51
Halkbank 5,92 5,95 -0,50
Odaş Elektrik 2,08 2,09 -0,48
TAV Havalimanları 29,32 29,46 -0,48
Ereğli Demir Çelik 8,76 8,80 -0,45
Gözde Girişim 4,85 4,87 -0,41
Yapı ve Kredi Bank. 2,44 2,45 -0,41
Garanti Bankası 10,97 11,00 -0,27
Bera Holding 3,67 3,68 -0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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