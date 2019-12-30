Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 2,54 2,63 -3,42
Fenerbahçe Futbol 14,84 15,25 -2,69
Parsan 16,71 17,13 -2,45
Galatasaray Sportif 2,09 2,14 -2,34
Vestel 12,82 13,07 -1,91
Gersan Elektrik 3,23 3,28 -1,52
Odaş Elektrik 2,07 2,10 -1,43
Afyon Çimento 6,36 6,44 -1,24
Zorlu Enerji 1,63 1,65 -1,21
Koza Altın 74,85 75,45 -0,80
İttifak Holding 3,77 3,80 -0,79
Netaş Telekom. 12,90 12,99 -0,69
Tofaş Oto. Fab. 26,64 26,82 -0,67
Enerjisa Enerji 7,50 7,55 -0,66
Karsan Otomotiv 1,56 1,57 -0,64
Kerevitaş Gıda 3,26 3,28 -0,61
Türk Traktör 54,30 54,60 -0,55
Turkcell 13,88 13,94 -0,43
Türk Telekom 7,33 7,36 -0,41
MLP Sağlık 16,21 16,26 -0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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