Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,54
|2,63
|-3,42
|Fenerbahçe Futbol
|14,84
|15,25
|-2,69
|Parsan
|16,71
|17,13
|-2,45
|Galatasaray Sportif
|2,09
|2,14
|-2,34
|Vestel
|12,82
|13,07
|-1,91
|Gersan Elektrik
|3,23
|3,28
|-1,52
|Odaş Elektrik
|2,07
|2,10
|-1,43
|Afyon Çimento
|6,36
|6,44
|-1,24
|Zorlu Enerji
|1,63
|1,65
|-1,21
|Koza Altın
|74,85
|75,45
|-0,80
|İttifak Holding
|3,77
|3,80
|-0,79
|Netaş Telekom.
|12,90
|12,99
|-0,69
|Tofaş Oto. Fab.
|26,64
|26,82
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|7,50
|7,55
|-0,66
|Karsan Otomotiv
|1,56
|1,57
|-0,64
|Kerevitaş Gıda
|3,26
|3,28
|-0,61
|Türk Traktör
|54,30
|54,60
|-0,55
|Turkcell
|13,88
|13,94
|-0,43
|Türk Telekom
|7,33
|7,36
|-0,41
|MLP Sağlık
|16,21
|16,26
|-0,31