Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,82...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,82 3,95 -3,29
Kordsa Teknik Tekstil 13,05 13,39 -2,54
Bera Holding 3,85 3,94 -2,28
Otokar 157,70 161,10 -2,11
Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 2,51 -1,99
GSD Holding 1,49 1,52 -1,97
Fenerbahçe Futbol 14,46 14,74 -1,90
İhlas Gayrimenkul 1,20 1,22 -1,64
Turkcell 13,72 13,93 -1,51
Albaraka Türk 1,53 1,55 -1,29
Tümosan Motor ve Traktör 6,14 6,22 -1,29
Coca Cola İçecek 39,18 39,68 -1,26
Kerevitaş Gıda 3,23 3,27 -1,22
Garanti Bankası 11,08 11,21 -1,16
İhlas Holding 0,92 0,93 -1,08
Tekfen Holding 19,45 19,65 -1,02
Alarko Holding 5,99 6,05 -0,99
Galatasaray Sportif 2,03 2,05 -0,98
Konya Çimento 273,90 276,50 -0,94
Güneş Sigorta 2,23 2,25 -0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kordsa, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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