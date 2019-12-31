Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|3,82
|3,95
|-3,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,05
|13,39
|-2,54
|Bera Holding
|3,85
|3,94
|-2,28
|Otokar
|157,70
|161,10
|-2,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,46
|2,51
|-1,99
|GSD Holding
|1,49
|1,52
|-1,97
|Fenerbahçe Futbol
|14,46
|14,74
|-1,90
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|1,22
|-1,64
|Turkcell
|13,72
|13,93
|-1,51
|Albaraka Türk
|1,53
|1,55
|-1,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,14
|6,22
|-1,29
|Coca Cola İçecek
|39,18
|39,68
|-1,26
|Kerevitaş Gıda
|3,23
|3,27
|-1,22
|Garanti Bankası
|11,08
|11,21
|-1,16
|İhlas Holding
|0,92
|0,93
|-1,08
|Tekfen Holding
|19,45
|19,65
|-1,02
|Alarko Holding
|5,99
|6,05
|-0,99
|Galatasaray Sportif
|2,03
|2,05
|-0,98
|Konya Çimento
|273,90
|276,50
|-0,94
|Güneş Sigorta
|2,23
|2,25
|-0,89