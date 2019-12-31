Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,82 3,95 -3,29 Kordsa Teknik Tekstil 13,05 13,39 -2,54 Bera Holding 3,85 3,94 -2,28 Otokar 157,70 161,10 -2,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 2,51 -1,99 GSD Holding 1,49 1,52 -1,97 Fenerbahçe Futbol 14,46 14,74 -1,90 İhlas Gayrimenkul 1,20 1,22 -1,64 Turkcell 13,72 13,93 -1,51 Albaraka Türk 1,53 1,55 -1,29 Tümosan Motor ve Traktör 6,14 6,22 -1,29 Coca Cola İçecek 39,18 39,68 -1,26 Kerevitaş Gıda 3,23 3,27 -1,22 Garanti Bankası 11,08 11,21 -1,16 İhlas Holding 0,92 0,93 -1,08 Tekfen Holding 19,45 19,65 -1,02 Alarko Holding 5,99 6,05 -0,99 Galatasaray Sportif 2,03 2,05 -0,98 Konya Çimento 273,90 276,50 -0,94 Güneş Sigorta 2,23 2,25 -0,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)