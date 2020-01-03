Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 83,75 91,65 -8,62 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 83,75 91,65 -8,62
Net Holding 2,42 2,60 -6,92
Bursa Çimento 6,08 6,44 -5,59
Borusan Mannesmann 11,05 11,67 -5,31
Şekerbank 1,29 1,36 -5,15
Logo Yazılım 57,80 60,80 -4,93
Kerevitaş Gıda 3,16 3,32 -4,82
Mavi Giyim 54,80 57,45 -4,61
Torunlar GMYO 2,65 2,77 -4,33
Türk Hava Yolları 14,21 14,84 -4,25
Zorlu Enerji 1,58 1,65 -4,24
Netaş Telekom. 13,16 13,74 -4,22
Anadolu Grubu Holding 16,88 17,61 -4,15
T.S.K.B. 1,16 1,21 -4,13
Pegasus 82,45 86,00 -4,13
Enerjisa Enerji 7,24 7,55 -4,11
Halk GMYO 1,17 1,22 -4,10
Şok Marketler 10,34 10,78 -4,08
Alkim Kimya 36,62 38,16 -4,04
Turcas Petrol 2,74 2,85 -3,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Net Holding, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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