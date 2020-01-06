Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 12,53 13,27 -5,58
Batı Çimento 3,79 3,98 -4,77
Brisa 8,92 9,33 -4,39
Anadolu Hayat Emek. 6,54 6,84 -4,39
Erbosan 24,40 25,40 -3,94
Net Holding 2,36 2,45 -3,67
Kerevitaş Gıda 3,03 3,14 -3,50
Deva Holding 8,49 8,78 -3,30
Borusan Mannesmann 10,79 11,15 -3,23
Çelebi 97,25 100,40 -3,14
Şekerbank 1,25 1,29 -3,10
Türk Hava Yolları 13,82 14,26 -3,09
Adana Çimento (A) 9,23 9,52 -3,05
Türk Traktör 52,65 54,30 -3,04
İş Fin.Kir. 3,84 3,96 -3,03
Migros Ticaret 23,06 23,78 -3,03
Türk Telekom 7,05 7,27 -3,03
Şok Marketler 9,96 10,26 -2,92
Güneş Sigorta 2,00 2,06 -2,91
Good-Year 4,02 4,14 -2,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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