Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 93,95 97,20 -3,34 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 93,95 97,20 -3,34
Kerevitaş Gıda 2,92 3,01 -2,99
Klimasan Klima 17,78 18,30 -2,84
GSD Holding 1,53 1,57 -2,55
İş Fin.Kir. 3,78 3,87 -2,33
Brisa 8,72 8,89 -1,91
Erbosan 24,66 25,14 -1,91
Şekerbank 1,23 1,25 -1,60
Çimsa 8,80 8,94 -1,57
Tüpraş 120,90 122,80 -1,55
Kartonsan 375,30 381,00 -1,50
Çelebi 96,30 97,75 -1,48
Odaş Elektrik 2,03 2,06 -1,46
Turcas Petrol 2,73 2,77 -1,44
Alkim Kimya 36,66 37,18 -1,40
Karsan Otomotiv 1,43 1,45 -1,38
Anadolu Efes 23,16 23,48 -1,36
İş Y. Men. Değ. 4,38 4,44 -1,35
Bizim Mağazaları 10,45 10,59 -1,32
Zorlu Enerji 1,54 1,56 -1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kerevitaş, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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