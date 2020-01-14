Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,44 1,50 -4,00 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,44 1,50 -4,00
Kartonsan 421,50 433,00 -2,66
Gübre Fabrik. 8,67 8,82 -1,70
Karsan Otomotiv 1,53 1,55 -1,29
Emlak Konut GMYO 1,56 1,58 -1,27
GSD Holding 1,67 1,69 -1,18
Tüpraş 124,20 125,50 -1,04
Aksa 13,90 14,02 -0,86
Klimasan Klima 18,03 18,18 -0,83
T.S.K.B. 1,24 1,25 -0,80
Batı Çimento 3,72 3,75 -0,80
Petkim 4,06 4,09 -0,73
Alarko GMYO 94,75 95,45 -0,73
Koza Altın 77,25 77,80 -0,71
Adana Çimento (A) 9,19 9,25 -0,65
Kerevitaş Gıda 3,16 3,18 -0,63
Albaraka Türk 1,71 1,72 -0,58
İş GMYO 1,82 1,83 -0,55
Erbosan 26,74 26,88 -0,52
Aksa Enerji 3,87 3,89 -0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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