Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 10,07 10,37 -2,89 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 10,07 10,37 -2,89
Halk GMYO 1,43 1,47 -2,72
Tat Gıda 7,00 7,16 -2,23
Otokar 166,90 170,30 -2,00
Odaş Elektrik 2,53 2,58 -1,94
Enka İnşaat 6,56 6,68 -1,80
GSD Holding 1,68 1,71 -1,75
Alkim Kimya 41,04 41,74 -1,68
İş GMYO 1,78 1,81 -1,66
Anadolu Cam 4,38 4,45 -1,57
Turkcell 14,48 14,71 -1,56
Arçelik 21,64 21,98 -1,55
Petkim 4,07 4,13 -1,45
Yataş 8,30 8,42 -1,43
Vakıflar Bankası 6,30 6,39 -1,41
Ereğli Demir Çelik 9,44 9,57 -1,36
Good-Year 4,37 4,43 -1,35
İş Bankası (C) 6,80 6,89 -1,31
Coca Cola İçecek 41,00 41,54 -1,30
Karsan Otomotiv 1,52 1,54 -1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tat Gıda, Otokar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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